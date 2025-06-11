Кампус станет инновационным образовательным центром

В Чебоксарах с 9 по 11 июня проходит стратегическая сессия по созданию межвузовского инновационного кампуса. Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Главы Чувашии Олега Николаева о необходимости строительства студенческого

кампуса, который будет способствовать развитию новых отраслей экономики и станет площадкой для межрегиональной кооперации по разработкам и созданию опытных образцов продукции.

Стратегическая сессия собрала очно и в режиме ВКС ведущих экспертов и официальных лиц. Среди участников — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ Олег Ладыков, заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук, заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий, НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев, директор департамента по науке и образованию фонда «Сколково» Александр Фертман.



В республике планируется создание кампуса со специализациями «Электротехника», «Химия и новые материалы», «Технологичный АПК» и «Информационные технологии». Направления выбраны исходя из потребностей ключевых отраслей экономики региона, имеющих стратегическое значение. В Чувашии высокий образовательный потенциал (12 вузов, 18 техникумов и колледжей), действуют 9 научно-исследовательских организаций, 11 промышленных предприятий имеют научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения. Сформированы и развиваются 7 промышленных кластеров, 2 из которых включены в реестр Минпромторга России. Объединение вузов, научных организаций и бизнеса стимулирует, в первую очередь, разработки, в которых заинтересованы ведущие отрасли и промышленные предприятия региона, и позволит создавать инновационные производства.



Проект по созданию межвузовского инновационного кампуса разрабатывается в соответствии с федеральной программой «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Кампус станет образовательным центром с высоким уровнем развития инфраструктуры и комфортной экосистемой для работы и жизни, что привлечет студентов из других регионов России и из-за рубежа.



Источник: cap.ru.