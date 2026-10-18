Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём дорожного хозяйства!



Качество дорог — это не просто показатель развития инфраструктуры, это важнейшая составляющая экономики, залог безопасности, комфорта и надежной связи между всеми населенными пунктами нашего округа. От вашего труда напрямую зависят бесперебойное движение транспорта, работа экстренных служб, доставка грузов и, самое главное, повседневная жизнь и безопасность наших граждан.



Строительство, ремонт и содержание дорог — это сложный, кропотливый труд, требующий инженерных знаний, выносливости, технической оснащенности и полной самоотдачи. Вы трудитесь в любое время года и при любой погоде, проявляя высокий профессионализм и ответственность.



Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам отрасли. Спасибо вам за преданность делу, за тот прочный фундамент, который вы заложили, и за готовность передавать свой богатый опыт молодому поколению.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых профессиональных успехов! Пусть все ваши планы и проекты успешно воплощаются в жизнь, дороги будут ровными и безопасными, а на жизненном пути всегда горит зеленый свет!



Врио главы Шумерлинского муниципального округа Даниил Тихонов.