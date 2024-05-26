Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Предпринимательство – это не просто сфера деятельности, это образ жизни людей, которые не боятся рисковать и брать на себя ответственность. Благодаря вашему труду создаются новые рабочие места, расширяется ассортимент товаров и услуг, растет экономика нашего города.
В Шумерле предпринимательство развивается в различных сферах: от торговли и общественного питания до производства, строительства и сферы услуг. Многие из вас успешно реализуют инвестиционные и социально значимые проекты, поддерживают важные городские инициативы.
Сегодня роль предпринимательского сообщества важна не только на уровне города и республики, но и государства в целом. Вы оперативно перестраиваетесь, находите новые пути развития. Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности и выйдем на новый уровень развития бизнеса.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успешных сделок и выгодных контрактов. Пусть ваш бизнес процветает и приносит вам удовлетворение и финансовое благополучие.
С праздником!
Глава города Шумерли Э. Васильев.