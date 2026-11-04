Уважаемые жители Шумерлинского муниципального округа! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днём народного единства!



Этот праздник обращает нас к ключевым урокам отечественной истории, напоминая о великой силе гражданской сплоченности, патриотизма и ответственности за судьбу Родины. Более четырех веков назад люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы отстоять независимость страны и сохранить ее государственность. Эта неразрывная связь поколений, верность традициям взаимной поддержки и искренняя любовь к Отчизне всегда помогали нашему народу преодолевать любые трудности.



Величие и мощь России складываются из успехов ее регионов, городов и сёл. Наш Шумерлинский округ — это единая семья, где в мире и согласии живут и трудятся люди разных возрастов и профессий. Нас объединяет общее стремление созидать, развивать родной край, делать его комфортным, безопасным и благополучным для будущих поколений. Каждый трудовой успех, каждый социальный или культурный проект — это общий вклад жителей муниципалитета в процветание всей страны.



В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие и взаимопонимание, а совместный труд приносит достойные плоды на благо родного округа и великой России!



Врио главы Шумерлинского муниципального округа Даниил Тихонов.