Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!



Ваша служба — это основа стабильности, правопорядка и общественной безопасности в нашем округе. Днем и ночью, в будни и праздники вы стоите на страже закона, первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, защищаете права, жизнь и покой наших граждан.



Профессия полицейского требует не только глубоких знаний и высокого профессионализма, но и исключительного мужества, самоотверженности, принципиальности и душевной стойкости. Каждый день, заступая на дежурство, вы берете на себя ответственность за безопасность жителей, нередко рискуя собственным здоровьем и жизнью. Спасибо вам за верность служебному долгу, бдительность и неравнодушие!



Особые слова признательности в этот день адресую ветеранам ведомства. Вы заложили прочные профессиональные традиции, на которых воспитывается современное поколение стражей правопорядка, и продолжаете делиться бесценным жизненным и служебным опытом.



Самые теплые поздравления — вашим семьям, родным и близким, чьи терпение, забота и любовь служат для вас надежным тылом и придают сил в нелегких служебных буднях.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в вашей ответственной службе, мирного неба и благополучия! Пусть каждый рабочий день завершается спокойным возвращением домой к тем, кто вас любит и ждет.



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.