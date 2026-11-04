Уважаемые жители Шумерлинского муниципального округа, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!



Этот праздник — символ глубокой исторической связи времен, напоминание о том, что сила России всегда заключалась в сплоченности ее народов. Чувашская земля, славящаяся своим трудолюбием, гостеприимством и богатой культурой, на протяжении веков служит ярким примером мирного созидания и взаимного уважения.



Для нашего Шумерлинского округа этот день особенно дорог, ведь тут традиции предков бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Здесь особенно остро ощущается ценность крепкой семьи, верной дружбы и поддержки ближнего. Вместе мы трудимся на благо родной земли, вместе растим детей и вместе строим будущее сильной России.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие шумерлинцы, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме Шумерлинского округа и всей нашей республики царят мир, согласие и любовь. С праздником! С Днём народного единства!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов.