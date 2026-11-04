Уважаемые жители Чувашской Республики! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник – символ глубокого уважения к нашей истории, к подвигу предков, которые в трудный час сумели объединиться ради свободы и независимости Родины. Знаменательная дата напоминает, что наша сила – в единстве, сплочённости, умении быть вместе и в радости, в испытаниях.

Дорогие соотечественники, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят тепло и уют, а сердца наполняются гордостью за нашу великую Родину. Пусть наши общие дела и стремления служат процветанию Чувашии и всей России!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.