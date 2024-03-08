Дорогие женщины! В этот весенний день поздравляю Вас с прекрасным праздником 8 Марта!



С вами связаны вечные ценности – тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота. Всё, к чему прикасается женщина, несёт особый отпечаток любви, счастья, доброты.



Как и природа, вы дарите жизнь и несёте в себе созидательную энергию. Вы вдохновляете сильную половину человечества на новые свершения, творчество, труд. Окружаете близких людей любовью и заботой, и несмотря на многочисленные вопросы, связанные с работой и семьёй, дарите им гармонию и счастье.



В этот день желаю улыбок и солнечного настроения, заботы и внимания со стороны родных и близких, тепла и уюта в ваших домах. Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача — верными спутниками!



Глава города Шумерли Эдуард Васильев.