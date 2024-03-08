Наши милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!



В этот особый весенний день выражаю вам слова искренней признательности за душевное тепло, нежность, понимание и любовь, которые вы нам дарите ежедневно.



Любимые наши мамы, жены, сестры, дочери, дорогие коллеги, вы делаете мир добрее и светлее, храните семейный очаг, воспитываете детей и одновременно успешно реализуете свои творческие и деловые качества.



Все позитивные перемены, которые происходят сегодня в стране и республике, стали возможными благодаря вашему активному участию. Когда вы рядом, мы, мужчины, становимся сильнее.

Слова благодарности хочу сказать нашим глубокоуважаемым женщинам-ветеранам и детям Великой Отечественной войны, матерям, женам солдат и офицеров, защищающих сегодня Родину в ходе специальной военной операции. Низкий вам поклон!



Наши любимые, мудрые женщины, желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и исполнения самых заветных желаний!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев.