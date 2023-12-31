Дорогие шумерлинцы!

Поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!



Уходящий год был временем кропотливой, непростой, но плодотворной работы. Пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем и принесет много светлых событий.



Особые поздравления — нашим воинам, которые защищают свой народ и делают всё возможное, чтобы обеспечить всем нам мирное небо над головой в это трудное время. Желаю вам скорейшего момента, когда вы сможете обнять своих близких и друзей!



Пусть в новом году нашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает нас.



От всего сердца желаю всем жителям Шумерли мира, счастья, семейного благополучия и крепкого здоровья!



Глава города Шумерли Э. Васильев.