Уважаемые мамы и бабушки Шумерлинского муниципального округа! Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых тёплых, светлых и душевных праздников — Днём матери!



Мама — это самое первое, главное и дорогое слово для каждого человека. Это не просто роль или призвание, это круглосуточный самоотверженный труд, наполненный безграничным терпением, мудростью, нежностью и бесконечной любовью. Вы дарите детям жизнь, оберегаете их от бед, поддерживаете в любых начинаниях и учите добру, справедливости и честности. Ваша поддержка — это надежная опора, которая помогает нам уверенно идти по жизни.

Особые слова глубокой признательности хочется выразить многодетным мамам, женщинам, воспитывающим приемных детей, а также матерям, чьи сыновья сегодня с честью и мужеством защищают нашу Родину. Низкий вам поклон за ваше огромное сердце, стойкость и душевное величие!



Дорогие наши женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и благополучия. Пусть ваши глаза всегда светятся от счастья, а дети и внуки окружают вас вниманием, заботой и любовью каждый день. Пусть в ваших домах всегда царят мир, уют, согласие и радость!



Глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Бельцов.