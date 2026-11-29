Дорогие, любимые, нежные мамы Чувашии!

Примите искренние поздравления с Днем матери!

Этот праздник – поистине светлый и трепетный для каждого из нас. В слове «мама» звучат тепло, нежность и бесконечная любовь, которые не знают границ. Вы создаёте большие дружные миры, где любовь только умножается.

Вы – хранительницы наших традиций и настоящая опора всей страны. В нашей республике 6 женщин удостоены звания «Мать-героиня», а 60 мам награждены республиканским знаком «Анне». Это высокое признание вашего великого вклада в укрепление семьи и приумножение нашего народа.

Особые слова благодарности – матерям, чьи сыновья и дочери сегодня с оружием в руках, с честью и достоинством защищают наше Отечество в зоне специальной военной операции. Вы воспитали настоящих защитников, людей с несгибаемым стержнем, и мы бесконечно гордимся вами.

Дорогие наши мамы! Пусть в ваших домах всегда царят уют и радость, а дети радуют успехами, чаще звонят и приезжают в родной дом. Пусть ваше сердце всегда будет спокойно за них, а душа – наполнена светом и гордостью за тех, кому вы подарили жизнь.

С праздником, наши родные! С Днем матери! Анне кунӗ ячӗпе!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.