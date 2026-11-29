Низкий поклон вам, хранительницы очага! Уважаемые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с самым тёплым и светлым праздником — Днём матери!



Мама — это главное слово в жизни каждого человека. Вы дарите детям любовь, заботу и мудрость, учите их добру, честности и ответственности. Ваши терпение, душевная щедрость и вера в своих детей помогают им становиться достойными людьми, находить свой путь в жизни.



Особые слова признательности в этот день хочется адресовать многодетным матерям, женщинам, которые воспитывают приемных детей, и тем, кто совмещает заботу о семье с ответственной профессиональной деятельностью.

Я понимаю, насколько важна поддержка материнства и детства. Уверен, что создание условий для благополучия семей, защита интересов матерей и детей — это наш общий приоритет. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы каждая мама чувствовала заботу государства и общества.



Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и как можно больше поводов для радости и гордости за ваших детей!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов.