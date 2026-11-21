Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов Шумерлинского округа!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника налоговых органов Российской Федерации!



Эффективная налоговая система — это надежный фундамент финансовой стабильности, экономического роста и процветания нашего муниципального округа. От вашей четкой, грамотной и слаженной работы напрямую зависят наполнение бюджетов всех уровней, своевременное выполнение важнейших социальных обязательств, а также реализация проектов, направленных на улучшение жизни наших граждан.



Сегодня налоговая служба представляет собой современное высокотехнологичное ведомство. Ваша профессия требует глубоких знаний, аналитического мышления, принципиальности, высокой ответственности и постоянного совершенствования навыков. При этом ежедневная работа с людьми и бизнесом требует особого такта, выдержки и понимания. Спасибо за ваш добросовестный труд, преданность делу и высокий профессионализм.



Особые слова благодарности выражаю ветеранам налоговой службы. Вы стояли у истоков формирования ведомства, заложили прочные традиции честного служения закону и государству, а сегодня щедро делитесь своим бесценным опытом с молодыми специалистами.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие, любовь и благополучие!



Глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Бельцов.