Уважаемые женщины Шумерлинского округа!

Дорогие труженицы сёл и деревень!

Сердечно поздравляю вас с Днём сельской женщины в Чувашии!



Этот праздник — хороший повод еще раз сказать слова искренней признательности представительницам прекрасного пола, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с родной землей. Женщина на селе — это не просто хранительница домашнего очага, семейных традиций и уюта. Это великая созидательная сила, надежная опора и истинная душа каждого села и деревни нашего округа.



На ваших хрупких плечах держится очень многое. Вы успешно совмещаете заботу о семье и воспитание детей с профессиональной деятельностью, вносите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, культуры, предпринимательства и общественной жизни муниципалитета. Ваши мудрость, терпение, ответственность и искренняя любовь к родному краю вызывают глубокое уважение.



Особые слова благодарности хочется выразить женщинам-ветеранам, чей многолетний добросовестный труд заложил прочный фундамент сегодняшнего дня Шумерлинского округа.



Дорогие наши женщины! Низкий поклон вам за ваш созидательный труд, душевную щедрость и преданность малой родине. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, добра и благополучия вашим семьям! Пусть в ваших домах всегда царят уют, взаимопонимание и достаток!



Врио главы Шумерлинского муниципального округа Даниил Тихонов.