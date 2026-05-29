В Чувашии формируют подразделение БАРС

Основная задача нового формирования – противодействие атакам вражеских БПЛА

на территории республики.

Территориальное подразделение формируется из числа граждан, которые заключили контракт с Министерством обороны России о пребывании в мобилизационном людском резерве. Вступившие в отряд противодействия беспилотным системам БАРС проходят специальное обучение, которое включает огневую, тактическую, инженерную подготовку, знание основ РЭБ и связи. Отправка резервистов в зону СВО не предусмотрена – по условиям контракта служба будет проходить исключительно на территории Чувашии.



На днях председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов ознакомился с тем, как готовятся к работе добровольцы мобильных огневых групп (МОГ) регионального подразделения БАРС. Уже 1 июня эта группа заступит на службу, а на тренировочной базе начнёт подготовку новая смена.

По решению Главы региона Олега Николаева уровень дополнительного стимулирования для отрядов мобильных огневых групп будет не ниже, чем в соседних субъектах.



