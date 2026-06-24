Дорогие жители Чувашии!

Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!



Для каждого из нас Чувашия — это место, где мы живем и строим свое будущее. Это зов сердца, тепло родительского дома, источник сил и вдохновения. Это наша история, гордость и общая судьба.



Символично, что День Республики мы отмечаем на стыке знаковых событий — Года дружбы народов в Чувашии и Года единства народов в России. Мы осознаём: наша сила — в согласии, в уважении друг к другу, во взаимопомощи. Чувашия — общий дом для людей разных национальностей и вероисповеданий, и это многообразие делает нас сильнее.



Нам есть чем гордиться в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях национальной экономики. Но какими бы ни были достижения, главное богатство Чувашии — это люди. Рабочие и аграрии, инженеры и предприниматели, врачи и учителя, деятели культуры и спорта – каждый на своем рабочем месте вносит весомый вклад в развитие и процветание любимой республики.

Чувашия — это мы с вами. Мы вместе и в созидании, и в испытаниях — и в этом наше единство и сила народа.



Спасибо за преданность и любовь к родной земле! Уважаемые земляки, желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия и благополучия в семьях.



Добрых дней тебе, Чувашия!

С праздником! С Днём Республики!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев.