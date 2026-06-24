Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!



24 июня — особая дата для каждого, кто называет Чувашию своим домом. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда жить и работать, кто своим трудом приумножает славу нашей земли.



Чувашская Республика — это уникальное сочетание бережного отношения к традициям предков и стремления к современным инновациям. Мы гордимся тем, что живем в мире и согласии в большой многонациональной семье. Шумерлинский округ — неотъемлемая часть этого сильного и динамичного региона.



Я искренне благодарю вас, дорогие земляки, за преданность родному краю. Именно от нашего единства, ответственности и веры в свои силы зависит будущее нашего округа и всей республики.

Пусть наш общий дом — Чувашия — всегда будет краем благополучия и успеха. Желаю вам новых свершений на благо Родины, неиссякаемого оптимизма и согласия!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.