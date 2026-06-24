Уважаемые жители Чувашии! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с главным праздником нашей малой родины – Днём Республики!



24 июня 1920 года стало точкой отсчёта современной истории Чувашии. Подписанный декрет дал старт пути от тихой провинции до самобытного, крепкого региона, где традиции не мешают движению вперёд, а задают верный курс.



Нам есть чем дорожить и чем гордиться. Чувашия дала миру космонавта Андрияна Николаева, кораблестроителя Алексея Крылова, начдива Василия Чапаева и плеяду блестящих деятелей науки, культуры и спорта. Сегодня мы продолжаем эту летопись побед: республика уверенно входит в число промышленных флагманов России, занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Это и мощь чебоксарских тракторов, и точность релейной защиты, и высокая динамика агропромышленного комплекса, где мы по итогам года — в топ-15 лучших регионов страны.



За каждым достижением, за каждой ухоженной улицей стоят руки, ум и душевная щедрость жителей. Рост собственных доходов бюджета позволяет нам динамично развивать социальную инфраструктуру, возводить новые школы и больницы, а также усиливать системную поддержку участников специальной военной операции и их семей. Наша сила — в единстве и созидательном труде. Именно благодаря этому успешно воплощаются Народная программа и проекты благоустройства, делающие наши города и сёла уютным общим домом.



Дорогие друзья! Крепкого здоровья всем, семейного благополучия и новых успехов на благо любимой республики.



Чăваш Республикин кунĕ ячĕпе саламлатăп!

С праздником, с Днём Республики!



Сергей Артамонов, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»,

председатель Кабинета Министров Чувашской Республики.