В числе победителей конкурса «Предприниматель года»

В преддверии Дня российского предпринимательства в Чувашии завершился республиканский конкурс «Предприниматель года – 2025». Конкурс организован Минэкономразвития Чувашии, Республиканским бизнес-инкубатором при поддержке региональных отделений «Опоры России» и «Деловой России» и проходит в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».



В этом году в финал вышло в полтора раза больше участников, чем годом ранее, — 150 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Призерами в 19 номинациях стали 47 участников.



В номинации «Лидер производства» за высокие показатели социально-экономического развития и инвестиционную активность в сфере производства первое место жюри присудило шумерлинскому ООО «Проектэлектротехника», входящему в корпорацию «Проект-техника».



Подготовила Н. Владимирова.