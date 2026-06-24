Дорогие жители Шумерлинского округа и всей Чувашии!

От всей души поздравляем вас с главным региональным праздником — Днём Республики!



Эта дата символизирует неразрывную связь поколений, любовь к родному краю и общую ответственность за его будущее.



Чувашия по праву считается землей людей, сильных духом, талантливых и преданных своему делу. Наш край уникален тем, что бережно хранит вековую мудрость предков, одновременно шагая в ногу со временем. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие республики.



Шумерлинский завод специализированных автомобилей — это не просто предприятие, а символ промышленной мощи и трудовой доблести республики. Здесь, на стыке опыта старших поколений и современных технологий, создается продукция, важная для всей страны.



В этот светлый праздник желаем каждому из вас крепкого здоровья, семейного тепла и неиссякаемой энергии. Пусть новые достижения в труде и личной жизни способствуют процветанию нашей общей малой родины. Желаем, чтобы Чувашия оставалась краем гармонии, где уважение к истории служит надежным фундаментом для будущих побед!

С праздником!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».