Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днём Республики!



24 июня – это особая дата в истории чувашского народа. Этот день напоминает нам о пройденном пути, о мудрости предков, которые веками хранили родной язык, самобытную культуру и традиции, завещав беречь и приумножать богатейшее духовное наследие.



Сегодня Чувашия – это динамично развивающийся регион с мощным промышленным, аграрным и культурным потенциалом, где в мире и согласии живут представители разных национальностей.

Мы по праву гордимся республикой, её живописной природой, трудовыми свершениями. Однако главное богатство Чувашии – вы, дорогие земляки. Ваш повседневный труд на полях и предприятиях, в школах и больницах, ваша забота о семье и родном доме служат прочной основой для дальнейшего укрепления экономики и процветания нашего края.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания в семье. Пусть наша республика остаётся местом, где хочется жить, растить детей и воплощать мечты. Счастья вам, добра и мира!



Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.