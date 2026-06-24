Уважаемые шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с Днём Республики!



Для каждого из нас это символ единства нашего народа, дань уважения мудрости предков и общей ответственности за будущее родной земли. Чувашия испокон веков славится своей самобытной культурой, вышивкой, что оберегает от бед, и реками, что питают великую Волгу.



В этот праздник мы по-особенному говорим о любви к малой родине. Для нас с вами она воплощена в живописных просторах Шумерлинского муниципального округа. Край, где шелест вековых дубов сливается с ритмом современной жизни, где живут талантливые, неравнодушные и сильные духом люди.



Пусть наша земля и впредь остается территорией созидания, где комфортно жить, растить детей и с уверенностью смотреть в завтрашний день.



От всей души желаю всем шумерлинцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и добрых дел на благого Шумерлинского муниципального округа!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов.