На звание главного дерева страны вновь претендует чувашский дуб

До 1 августа на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» проходит голосование за главное дерево страны. Честь республики в этом году защищает дуб черешчатый «Киреметь» из Чебоксарского округа.

Дуб произрастает в 151-м квартале Карачуринского участкового лесничества, у деревни Кшауши, рядом с этнопоселением «Ясна» и остается местом притяжения для тех, кто ценит историю, природу и духовное наследие своего народа. По данным заявителей, возраст дерева достигает 300 лет, а высота — 30 метров. Оно включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев.



Напомним, что в 2023 году абсолютным победителем конкурса «Российское дерево года» стал 372-летний «Старейшина чувашских дубов» из Моргаушского округа. В 2025 году серебряным призером признан 250-летний дуб из городского парка Шумерли.



Поддержите природное и культурное достояние Чувашии на сайте rosdrevo.ru (участник под номером 73). Голосование проходит в рамках целей национального проекта «Экологическое благополучие».

По информации Минприроды Чувашии.