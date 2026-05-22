19 мая в России отмечался День фармацевтического работника — профессиональный праздник тех,

кто ежедневно помогает нам заботиться о здоровье. Фармацевты — это не просто продавцы лекарств. Это специалисты, которые разбираются в составе и действии препаратов, знают о противопоказаниях и возможных взаимодействиях лекарств, помогают сориентироваться в широком ассортименте медикаментов, следят за условиями хранения препаратов и всегда готовы подсказать, как правильно принимать то или иное средство. Благодаря их труду и компетентности люди получают необходимую помощь и поддержку.

В День фармацевтического работника мы побывали в аптечном пункте АО «Медтехника» и пообщались с провизором Надеждой Каменской, профессионалом с большой буквы, олицетворяющим яркий пример преданности своему делу.

Профессию фармацевта уроженка Урмарского района выбрала ещё в юности. «В нашей деревне была аптека, куда мы бегали с подружками за гематогеном и аскорбинкой. Мне там очень нравилось: чистота, тишина, — поделилась воспоминаниями с газетой Надежда Леонидовна. — Там работала очень славная женщина, добрая и приветливая».



В школе наша героиня была круглой отличницей, дружила с химией и поэтому после 8 класса без проблем поступила в Казанское фармацевтическое училище. Годы учебы только укрепили в ней уверенность в правильности выбора будущей профессии.



В 1982 году по распределению Надежда Леонидовна приехала в Шумерлю и была принята фармацевтом в аптеку Центральной районной больницы. Через год она поступила в Пермский фармацевтический институт на заочное отделение, получила через 6 лет диплом провизора-технолога. «Советское образование было очень качественным, — констатирует она. – Если в училище были заложены основы знаний будущей профессии, то в институте их успешно закрепили».



В прошлые годы в закрытой аптеке ЦРБ было большое производство лекарственных препаратов. Специалисты в немалых количествах готовили растворы, микстуру, порошки, мази. «Как технолог я разрабатывала рецептуры лекарств, руководила процессом изготовления. Прошла путь от молодого специалиста до профессионала своего дела, а впоследствии и наставника для молодых кадров», — вспоминает наша собеседница. Почти три десятка лет она проработала на одном месте, приобретя богатый профессиональный опыт.



В «Медтехнике» Надежда Леонидовна работает с 2009 года. В тот год здесь открывался аптечный пункт, и как высококлассного специалиста Каменскую пригласили его возглавить. «Я согласилась и ни разу за все эти годы не пожалела о своем решении», — признается она сегодня.



…Уже в первые минуты после открытия аптеку заполняют посетители. Мужчина спешит на работу и забыл взять таблетки от давления, молодая мама пришла с ребёнком, у которого по дороге в детский сад поднялась температура, женщина — с конкретным рецептом от врача, а молодая девушка просто хочет посоветоваться, как укрепить иммунитет. И к каждому Надежда Леонидовна находит свой подход. За годы работы она научилась мгновенно оценивать ситуацию и понимать, что именно нужно посетителю – быстрое обслуживание или долгая доверительная беседа. «Зачастую мы становимся первыми, к кому обращаются за советом, когда человек или его близкие чувствуют себя плохо, — рассуждает провизор. — Наш долг – расспросить, подсказать, грамотно оценить ситуацию и направить человека в нужное русло. Приятно, когда люди возвращаются и благодарят за помощь».



При посещении аптеки люди ожидают не только получения лекарств, но и доброжелательного отношения, поддержки и внимания. Надежда Леонидовна не только помогает с выбором препаратов, но и старается поговорить с посетителями, если чувствует, что у человека есть такая потребность. Объясняет принцип действия лекарств, рассказывает о способах применения, проявляет личное участие, особенно к пожилым людям. Пожилые люди – особые посетители аптеки. Они часто приходят не только за лекарствами, но и за человеческим теплом. Надежда Леонидовна знает всех постоянных клиентов, с каждым непременно побеседует, поинтересуется здоровьем, спросит о делах близких. И люди охотно делятся, даже самым сокровенным.



За годы работы у Надежды Леонидовны появилось немало постоянных посетителей, которые знают: она не просто продаст нужное лекарство, а выслушает, объяснит, подскажет. «Для меня важно знать, что моя помощь действительно нужна», — говорит провизор. — «Работу свою я очень люблю! Рада, что помогаю людям. Стараюсь к каждому посетителю аптеки относиться с вниманием, если необходимо — даю совет. Даже если человек просто спрашивает, какие ему подойдут капли от насморка, важно отнестись к нему так, будто его проблема — самая важная на свете».



Идти в ногу со временем – профессиональное кредо Н.Л. Каменской. А учиться ей нравилось всегда. Она и сегодня держит руку на пульсе: изучает новинки фарминдустрии, слушает веб-семинары, читает профессиональную литературу. Словом, постоянно самообразовывается. А иначе в фармацевтике никак нельзя! Каждые пять лет провизор проходит аккредитацию в специализированных образовательных центрах страны, тем самым подтверждая свой высокий профессиональный уровень.



По словам коллег, главное качество Надежды Леонидовны — её доброта и умение выслушать. Она никогда не торопит, не отмахивается от «неудобных» вопросов, всегда готова объяснить, как правильно принимать лекарство, с какими препаратами его нельзя сочетать, какие есть аналоги, если нужного средства нет в наличии и, главное, когда без визита к врачу точно не обойтись.

Шумерля для нашей героини стала поистине судьбоносным городом: здесь она состоялась в профессии, здесь создала счастливую семью. К сожалению, несколько лет назад супруг Надежды Леонидовны, Михаил Александрович, скончался, что для семьи стало невосполнимой утратой… «Моя жизнь вне работы – это сын, дочь и трое внуков», — улыбается Надежда Леонидовна.



Дети Каменских выросли достойными людьми. Анастасия окончила Нижегородский университет, стала инженером и сейчас работает начальником цеха в ШСЗА. У Александра несколько образований, в том числе экономическое. Он работает в московском банке.



В любой профессии главное — оставаться человеком. Да, Надежда Леонидовна не врач, но её вклад в здоровье и благополучие шумерлинцев трудно переоценить. И пока такие фармацевты и провизоры встречают посетителей с улыбкой, аптека будет не просто местом, где продаются лекарства, но и островком заботы и теплоты.

Ольга Дмитриева.