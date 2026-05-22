А школа продолжает жить!

Мария Ивановна Павлова

Мария Ивановна — человек удивительной судьбы и настоящего педагогического призвания. Более 44 лет она посвятила школе и детям. Заслуженный учитель Чувашской АССР, отличник просвещения, ветеран труда.

В Шумерле Мария Ивановна начала работать в 1958 году, а с 1961 года, со дня открытия нашей школы, и до выхода на заслуженный отдых оставалась ей верна. Она была первым учителем английского языка в нашем городе (до этого в школах изучали немецкий язык). Мария Ивановна проводила открытые уроки для учителей всей республики, сама готовила наглядные пособия, потому что в новой школе тогда почти ничего не было. На помощь приходили ученики. Среди них наш будущий учитель английского языка Эмма Николаевна — она хорошо рисовала и помогала оформлять материалы к урокам.

Уроки Марии Ивановны были живыми, интересными. Многие учителя приходили к ней перенимать опыт. Она умела держать дисциплину, но за строгостью дети всегда чувствовали заботу и любовь. Особенно тянулись к ней так называемые трудные ученики. Наверное, потому, что сама она с детства знала цену труду, лишениям и человеческому участию.

Родилась Мария Ивановна в 1934 году в многодетной семье. Отец погиб на Курской дуге. В начальную школу она ходила за 1,5 километра, в семилетку — за 6, а в старшие классы — за 12 километров. И всё пешком, в любую погоду. Валенки в семье были одни на всех, поэтому Мария Ивановна сама научилась плести лапти, чтобы было в чем ходить в школу. В один год ей пришлось оставить учебу — нужны были рабочие руки дома. Но желание учиться оказалось сильнее, и под влияем старшей сестры она продолжила учебу в школе.

Этот путь через труд и преодоление привел её в Чебоксарский педагогический институт на факультет иностранных языков. В институте одновременно изучали немецкий и английский языки. После школьного немецкого английский давался нелегко, приходилось буквально начинать с азов. Студенческие годы тоже были непростыми: скудное питание, очереди за хлебом, съемное жилье. Общежитие Мария Ивановна получила только на четвертом курсе, до этого вместе с подругами снимали комнату, спали втроем на одной кровати — двое вдоль, одна в ногах, потом меняясь местами.

Мария Ивановна занималась бегом, велоспортом, стрельбой, баскетболом, имела спортивные разряды. Возможно, в этом и кроется секрет её жизненной энергии. Марья Ивановна и после начала работы в школе продолжала заниматься баскетболом, посещая секцию, которую вёл В.К. Конусов. Там же занималась и Лариса Никитина (Лариса Ивановна Киркина), будущий учитель английского языка нашей школы. Именно тогда Мария Ивановна и Лариса Ивановна познакомились, позже стали коллегами и до сих пор дружат. Отдельной страницей студенческой молодости стала работа на целине в Алтайском крае после четвертого курса. За добросовестный труд Мария Ивановна была награждена почетным значком ЦК ВЛКСМ и медалью «За освоение целинных земель». Но, вспоминая то время, она говорила не о трудностях, а о молодости, дружбе и ощущении нужности стране.

В Шумерлю Мария Ивановна приехала благодаря своей студенческой подруге Христине Ивановне Спириной, будущему учителю физкультуры школы № 2, которая в те годы работала в горкоме комсомола. Именно она сыграла важную роль и в её личной жизни. Она пригласила Марию Ивановну в кино и познакомила со своей коллегой и подругой, инструктором горкома комсомола Лидией Ивановной, будущим классным руководителем Б класса и учителем географии нашей школы, и с ее братом Юрием Ивановичем Павловым. Знакомство переросло в любовь, и в 1959 году молодые люди поженились. Юрий Иванович — выпускник литературного факультета Казанского университета, многие годы работал редактором газеты «Знамя труда» Шумерлинского комбината автофургонов.

Мария Ивановна всю душу отдавала школе. Ее классы были дружными, а отношения с учениками сохранялись на долгие годы. Выпускники приглашали любимую учительницу на свадьбы, знакомили со своими семьями, присылали фотографии детей, делились радостями и переживаниями. До сих пор выпускники Марии Ивановны звонят и приходят в гости. И это, наверное, самое главное признание для учителя — когда спустя десятилетия ученики продолжают помнить, любить и благодарить.

Огромное спасибо Вам, дорогая Мария Ивановна, что были с нами! Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и радости от благодарной памяти своих учеников!