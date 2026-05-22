А школа продолжает жить!

Школы № 7, в которой мы учились, уже нет на карте города. Но школа не исчезла. Она продолжает жить — в памяти и судьбах учеников, в голосах учителей, во встречах выпускников…
В 2026 году выпуск 1981 года отмечает 45-летие окончания школы. Эта дата вновь собрала нас вместе — уже не за партами, а за общими воспоминаниями, благодарностью и памятью о людях, которые учили нас не только предметам, но и жизни.
Пока живы ученики, пока звучат имена учителей, пока мы храним школьную историю — жива и наша школа! И страницы этой газеты — ещё одно тому подтверждение.
Первые учителя
Анастасия Федоровна Гришанина
Анастасия Федоровна была первым учителем в А классе. Многие выпускники вспоминают ее как очень строгого учителя. Но именно эта строгость была настоящей педагогической требовательностью, которая давала прочные результаты. Она хорошо объясняла, в рисунках любила сочетание синего и красного. Всегда была одета в строгий костюм: пиджак, юбка. Ходила между рядами с указкой. Её ученики отличались хорошими знаниями, дисциплиной, умением слушать и трудиться.
Учителя средней школы всегда с благодарностью отзывались о работе Анастасии Фёдоровны, потому что дети приходили к ним хорошо подготовленными по всем предметам, организованными и ответственными. Она умела с первых школьных лет приучить ребят к порядку и внимательности. Коллеги вспоминали, что даже на экскурсиях её класс сразу можно было узнать: Анастасия Фёдоровна выстроит ребят, внимательно посмотрит, и дети спокойно, дисциплинированно идут за своим учителем. В этом чувствовались и уважение к ней и её большой авторитет среди учеников.
Строгая, справедливая, требовательная — такой осталась Анастасия Фёдоровна в памяти своих учеников и коллег. Добрая и светлая память Анастасии Федоровне.
Антонина Александровна Лопухова
Антонина Александровна была первой учительницей у учеников Б класса. Её вспоминают как человека необыкновенно живого, энергичного и очень артистичного. Всегда подтянутая, нарядная, в костюме цвета молочного шоколада и красивых блузках. По возрасту она тогда была еще молодая.
К своим ученикам Антонина Александровна относилась с большой теплотой и заботой, словно курица к цыплятам. Дисциплину она тоже умела держать. В классе были красивые лакированные указки, которые мастерили родители. Бывало, что Антонина Александровна в сердцах начинала стучать указкой по столу и та ломалась. Тогда родителям приходилось делать новую. Провинившихся учеников она могла поставить в угол, но никто на неё не обижался, потому что дети чувствовали её доброту и искреннюю любовь к ним.
Особенно интересными были уроки чтения. Антонина Александровна сама разыгрывала произведения по ролям, меняла голоса, изображала героев и делала это так талантливо и увлечённо, что дети слушали затаив дыхание. Вместе с учениками она часто инсценировала басни, превращая уроки в настоящий маленький театр. Ученики с благодарностью хранят память о ней.
Светлая память Антонине Александровне.
Анна Алексеевна Макарова
Анна Алексеевна была первой учительницей у учеников В класса. Мы вспоминаем её как человека очень спокойного, доброго и справедливого. Внешне у нее был образ классического учителя: всегда в строгом синем костюме (юбка и пиджак), белая блузка. До работы в школе № 7 Анна Алексеевна преподавала во второй школе города, а к нам пришла уже опытным педагогом, посвятившим детям многие годы своей жизни. Когда мы перешли в среднюю школу, Анна Алексеевна вскоре ушла на заслуженный отдых.
Именно Анна Алексеевна терпеливо учила складывать буквы в слоги, читать, считать по палочкам, писать первые слова и цифры. Но вместе с грамотой она учила нас быть честными, послушными, уважать старших, дружить. Прошли годы, но память о нашей первой учительнице остаётся светлой и доброй. Вечная память.
Эмма Николаевна Голушкова
Родители Эммы Николаевны познакомились во время войны: отец был военнослужащим, мама работала в тылу. После победы семья не раз меняла место жительства, служба обязывала. И только в 1961 году, в год открытия нашей школы, они обосновались в Шумерле. В том же году Эмма Николаевна переступила порог седьмой школы, сначала как ученица девятого класса… Из школы она вышла только через 35 лет уже как учитель.
Интересно, что в школьные годы она была единственной ученицей в группе английского языка, весь класс изучал немецкий. А её наставником была наша любимая Мария Ивановна Павлова, которая в то время стала первым преподавателем английского языка в нашем городе.
Склонность к языкам проявилась у Эммы Николаевны рано. Но путь к профессии был не сразу прямым. Она пыталась поступить в медицинский институт в Москве, но немного недобрала баллов. И, как сама потом говорила, к счастью. Год она проработала в нашей школе в библиотеке и пионервожатой. А затем поступила в педагогический институт в Чебоксарах. Там ей повезло с преподавателями — это были педагоги высокого уровня, в том числе прошедшие стажировку в Лондоне. В институте преподавал её школьный учитель — Владимир Фёдорович Румянцев, который повлиял на выбор профессии. Училась она отлично, все годы учебы была секретарём комсомольской организации.
В нашей школе Эмму Николаевну называли «иностранкой». Говорят, что даже в Москве к ней обращались на английском языке. Она была очень красива, и мы, её ученики, искренне любовались ею. По ее одежде мы узнавали о новинках моды, приобщались к вкусу и красоте. В 70-х годах Эмма Николаевна побывала в Болгарии и потом часто рассказывала нам об этой поездке, о людях, о жизни, о том, как свободно молодые ребята в Европе говорят на английском языке. Она всегда говорила нам: «Учите английский язык».
Эмма Николаевна была нашим путеводителем в большой мир. Было живое, душевное общение с каждым учеником. И это не прошло даром. До сих пор ученики звонят ей, встречаются с ней, благодарят, дарят подарки.
Кроме уроков в седьмой школе и классного руководства, Эмма Николаевна вела большую методическую работу: она руководила методобъединением школ города Шумерли и имела звание педагога-методиста. Выйдя на пенсию, Эмма Николаевна не рассталась со школой. Несколько лет работала в интернате, продолжая быть рядом с детьми. Позже она переехала в Чебоксары, чтобы помочь дочери в воспитании внука. Но и там школа не отпустила её: Эмма Николаевна ещё 15 лет работала учителем, была классным руководителем.
У Эммы Николаевны много наград, грамот, благодарностей. Но это никогда не было для неё главным. Главное — это любовь к ученикам. И их любовь к ней, их память, их судьбы как продолжение её труда. Искренне благодарим Эмму Николаевну за знания и любовь! Желаем Вам крепкого здоровья и ещё многих лет такой же удивительной энергии, мудрости и интереса к жизни, которыми Вы всегда вдохновляли своих учеников!
Валентина Александровна Захаркина
Считается, что память запахов самая сильная. Это самый короткий путь в прошлое. Стоит почувствовать аромат свежих пирожков, сладковатый запах коржиков, и ты уже не здесь, а в школьной столовой, за длинными столами или в шумной очереди за пирожками…
У нас школьная столовая навсегда связана с нашими поварами, с добрыми тетями Валями — Валентиной Петровной Трыновой и Валентиной Александровной Захаркиной. Мы были очень рады видеть Валентину Александровну на нашей встрече. Почти всю свою трудовую жизнь она проработала в нашей школе. Десять лет мы ели то, что было приготовлено её руками. Сколько всего было сварено и приготовлено за эти годы, не сосчитать. И сколько детей были накормлены с заботой и теплом — тоже.
Мы приходили к первому уроку, а наши повара уже давно были на работе. Когда мы ещё спали, на кухне начинался день: кипели кастрюли, варились супы. Мы видели только результат — горячие завтраки и обеды. А сколько за этим стояло труда, ранних подъёмов и ежедневных забот, мы тогда даже не задумывались.
Тётя Валя вспоминает, что всю жизнь вставала очень рано и уже в четыре часа утра была на работе. Такой незаметный, но огромный труд держал школьную жизнь.
Дорогая наша тетя Валя, Валентина Александровна, от всей души благодарим Вас за труд, заботу и тепло, которыми Вы согревали не одно поколение учеников. Желаем Вам доброго здоровья, бодрости, душевного спокойствия и долгих лет жизни!
Вячеслав Александрович и Галина Петровна Шкуновы
Семья Шкуновых — одна из тех учительских семей, о которых в школе вспоминают с особым теплом. Уроки рисования с Вячеславом Александровичем всегда были для нас особенными, живыми, лёгкими, наполненными добрым юмором. Даже оценки у него были необычными: пятёрка превращалась в весёлую рожицу в шляпе, четвёрка — в скворечник, а вот двоек и троек у него будто бы и не существовало. Вячеслав Александрович стал художником первого поколения в своей семье. С детства он любил рисовать, хотя художественную школу не оканчивал. Ещё мальчишкой расписывал сараи во дворе цветной гуашью, а после школы легко поступил на художественно-графический факультет Чебоксарского педагогического института. Окончив его, выбрал путь учителя, потому что любил детей и хотел не просто рисовать, а раскрывать таланты. Многие его ученики впоследствии связали свою жизнь с искусством и стали известными художниками. За многолетний труд Вячеслав Александрович был награждён Почётными грамотами Министерства просвещения СССР и Российской Федерации, удостоен звания «Старший учитель».
В школьные годы он увлекался музыкой, играл на ударных в вокально-инструментальном ансамбле, выступал на танцах и концертах в клубе «Октябрь». Именно там судьба свела его с будущей супругой, Галиной Петровной. Она покорила его с первого взгляда. Чувства были взаимными, и вскоре они создали семью.
Галина Петровна выросла в многодетной семье и, возможно, именно поэтому в ней так естественно сочетались материнская забота, душевная щедрость и педагогическая требовательность. Она была заслуженным учителем Чувашской Республики, внимательным и мудрым педагогом высокого профессионального уровня. Родители стремились отдать детей именно в её класс. Галина Петровна умела находить подход к каждому ученику. Если ребёнку требовалась помощь, она могла прийти к нему домой и дополнительно заниматься с ним. Приучала детей к чтению, воспитывала в них доброту, любовь к книге, ответственность, уважение к людям. Её ученики вырастали дружными, сильными в учёбе, а связь со своим учителем сохраняли на долгие годы. Уже взрослыми приходили к ней домой, навещали, поддерживали общение.
Вячеслав Александрович и Галина Петровна всегда были рядом. Не только дома, но и в профессии. Вячеслав Александрович помогал Галине Петровне готовить наглядные материалы, оформлял стенды для класса, делал заготовки к урокам труда и рисования. Она, в свою очередь, передавая ему своих учеников после начальной школы, рассказывала об их особенностях. У них двое детей, сын Олег и дочь Ольга, которая продолжает педагогический и творческий путь семьи: окончила художественную школу, ныне возглавляет Детскую школу искусств № 1 города Шумерли, удостоена звания «Почетный работник общего образования РФ».
Дорогой Вячеслав Александрович, благодарим Вас за то, что разделили с нами радость нашей встречи! Желаем Вам крепкого здоровья и ещё многих добрых лет жизни! Светлая память дорогой Галине Петровне.
Галина Валентиновна Макарова
Галина Валентиновна — представитель большой педагогической династии. В семье учительство было не просто профессией, а настоящим призванием. Родители, дяди, тёти, двоюродные братья и сёстры, их дети — многие посвятили свою жизнь школе и педагогике.
Когда Галина Валентиновна оканчивала физико-математический факультет Чувашского государственного университета, ей предложили работу во ВНИИР — в сфере, где сочетались наука и производство. Но она с детства знала, что станет учителем. Любовь к детям проявлялась у неё ещё в школьные годы, когда она работала вожатой в пионерском лагере «Восход».
В нашу школу Галина Валентиновна пришла работать в 1979 году. Очень скоро ей доверили не только преподавание математики, но и возложили обязанность быть организатором внешкольной и внеклассной воспитательной работы, а с 2000 года — заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Благодаря её таланту, ответственности и творческому подходу школьная жизнь была насыщенной, интересной и хорошо организованной.
Галина Валентиновна искренне любит детей и школу. Брала классное руководство в сложных классах, от которых отказывались другие педагоги. Умела внимательно выслушать, поддержать, найти подход к каждому ребёнку. Она добрая, но не добренькая. Галина Валентиновна была требовательным, строгим и справедливым педагогом. Она держала постоянную связь с родителями, внимательно следила за жизнью своего класса, всё доводила до конца. Ученики понимали: обмануть её невозможно. Всегда тщательно готовилась к урокам, умела понятно и спокойно объяснять материал. Галина Валентиновна шла в ногу со временем: с интересом осваивала современные цифровые технологии и внедряла их в преподавание математики. У ее учеников по профильной математике были лучшие результаты. Никогда не унижала детей, не давила оценками, давала возможность исправить ошибки, верила в ученика. Она работала, как говорят, «в педагогическом поле» — с уважением к личности ребёнка.
Ее отец говорил: «Лучший учитель двоек не ставит». Эти взгляды он перенял ещё от своих учителей дореволюционной школы. И в работе Галины Валентиновны действительно чувствовалась эта старая педагогическая культура — уважение к ученику, требовательность без грубости, ответственность без показной строгости.
Коллеги всегда ценили Галину Валентиновну за тактичность, внутреннюю культуру, интеллигентность и удивительную скромность, она умела выслушать и помочь. Она человек разносторонний: математик и лирик одновременно. Любит поэзию, много читает, интересуется языками и обладает способностью к их изучению. Читать она начала в четыре года. Тогда мама впервые привела её в городскую библиотеку. С тех пор книга стала постоянным спутником её жизни. Благодаря настойчивости и трудолюбию Галины Валентиновны раскрылись и ее музыкальные способности — в 1968 году родители купили баян и она самостоятельно научилась играть, подбирая мелодии на слух. Позже так же освоила и пианино.
Большую заботу Галина Валентиновна проявляла о коллегах. Когда была председателем профкома, внимательно относилась к нуждам коллектива. Все документы оформляла безупречно, очень аккуратно и основательно. Благодаря её грамотной работе многие учителя получили звание «Ветеран труда», что позже позволило получать надбавку к пенсии. В тяжёлые 90-е годы, когда задерживали зарплату, помогала сотрудникам школы оформлять исковые заявления, добивалась выплат техническому персоналу, старалась защитить и поддержать коллектив.
У Галины Валентиновны 42 года педагогического стажа. За этими годами стоят сотни учеников, судьбы, переживания, школьные радости и тревоги. Сама Галина Валентиновна говорит, что работала с удовольствием и надеется, что никого не обидела. На своем месте была. Часто вспоминает детей.
Галина Валентиновна, мы рады, что нам посчастливилось учиться у Вас — эти слова с любовью повторит каждый Ваш ученик. Желаем Вам доброго здоровья, душевной радости, ещё многих светлых, счастливых лет жизни!
Мария Ивановна Павлова
Мария Ивановна — человек удивительной судьбы и настоящего педагогического призвания. Более 44 лет она посвятила школе и детям. Заслуженный учитель Чувашской АССР, отличник просвещения, ветеран труда.
В Шумерле Мария Ивановна начала работать в 1958 году, а с 1961 года, со дня открытия нашей школы, и до выхода на заслуженный отдых оставалась ей верна. Она была первым учителем английского языка в нашем городе (до этого в школах изучали немецкий язык). Мария Ивановна проводила открытые уроки для учителей всей республики, сама готовила наглядные пособия, потому что в новой школе тогда почти ничего не было. На помощь приходили ученики. Среди них наш будущий учитель английского языка Эмма Николаевна — она хорошо рисовала и помогала оформлять материалы к урокам.
Уроки Марии Ивановны были живыми, интересными. Многие учителя приходили к ней перенимать опыт. Она умела держать дисциплину, но за строгостью дети всегда чувствовали заботу и любовь. Особенно тянулись к ней так называемые трудные ученики. Наверное, потому, что сама она с детства знала цену труду, лишениям и человеческому участию.
Родилась Мария Ивановна в 1934 году в многодетной семье. Отец погиб на Курской дуге. В начальную школу она ходила за 1,5 километра, в семилетку — за 6, а в старшие классы — за 12 километров. И всё пешком, в любую погоду. Валенки в семье были одни на всех, поэтому Мария Ивановна сама научилась плести лапти, чтобы было в чем ходить в школу. В один год ей пришлось оставить учебу — нужны были рабочие руки дома. Но желание учиться оказалось сильнее, и под влияем старшей сестры она продолжила учебу в школе.
Этот путь через труд и преодоление привел её в Чебоксарский педагогический институт на факультет иностранных языков. В институте одновременно изучали немецкий и английский языки. После школьного немецкого английский давался нелегко, приходилось буквально начинать с азов. Студенческие годы тоже были непростыми: скудное питание, очереди за хлебом, съемное жилье. Общежитие Мария Ивановна получила только на четвертом курсе, до этого вместе с подругами снимали комнату, спали втроем на одной кровати — двое вдоль, одна в ногах, потом меняясь местами.
Мария Ивановна занималась бегом, велоспортом, стрельбой, баскетболом, имела спортивные разряды. Возможно, в этом и кроется секрет её жизненной энергии. Марья Ивановна и после начала работы в школе продолжала заниматься баскетболом, посещая секцию, которую вёл В.К. Конусов. Там же занималась и Лариса Никитина (Лариса Ивановна Киркина), будущий учитель английского языка нашей школы. Именно тогда Мария Ивановна и Лариса Ивановна познакомились, позже стали коллегами и до сих пор дружат. Отдельной страницей студенческой молодости стала работа на целине в Алтайском крае после четвертого курса. За добросовестный труд Мария Ивановна была награждена почетным значком ЦК ВЛКСМ и медалью «За освоение целинных земель». Но, вспоминая то время, она говорила не о трудностях, а о молодости, дружбе и ощущении нужности стране.
В Шумерлю Мария Ивановна приехала благодаря своей студенческой подруге Христине Ивановне Спириной, будущему учителю физкультуры школы № 2, которая в те годы работала в горкоме комсомола. Именно она сыграла важную роль и в её личной жизни. Она пригласила Марию Ивановну в кино и познакомила со своей коллегой и подругой, инструктором горкома комсомола Лидией Ивановной, будущим классным руководителем Б класса и учителем географии нашей школы, и с ее братом Юрием Ивановичем Павловым. Знакомство переросло в любовь, и в 1959 году молодые люди поженились. Юрий Иванович — выпускник литературного факультета Казанского университета, многие годы работал редактором газеты «Знамя труда» Шумерлинского комбината автофургонов.
Мария Ивановна всю душу отдавала школе. Ее классы были дружными, а отношения с учениками сохранялись на долгие годы. Выпускники приглашали любимую учительницу на свадьбы, знакомили со своими семьями, присылали фотографии детей, делились радостями и переживаниями. До сих пор выпускники Марии Ивановны звонят и приходят в гости. И это, наверное, самое главное признание для учителя — когда спустя десятилетия ученики продолжают помнить, любить и благодарить.
Огромное спасибо Вам, дорогая Мария Ивановна, что были с нами! Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и радости от благодарной памяти своих учеников!
Н. Швыряева (Варжина), выпускница школы № 7 1981 г.
Продолжение следует.