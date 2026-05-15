Голосование продолжается

Меньше месяца остается до завершения онлайн-голосования по выбору общественных территорий

для благоустройства в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной

городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Шумерле на выбор представлены два пространства: «Кирпичка» (второй этап благоустройства) и территория на улице Коммунальной. На текущий момент активность жителей всё еще невысока – порядка 800 голосов. Число голосов, отданных за «Кирпичку», почти вдвое больше, чем за конкурента.



Всего же в Чувашии свой выбор в пользу той или иной территории или дизайн-проекта сделали более 73 тысяч жителей. Из них более 37 тысяч голосов отдали чебоксарцы.



Принять участие в голосовании на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru может любой житель региона в возрасте старше 14 лет, но понадобится авторизация на «Госуслугах».

Наталья Владимирова.