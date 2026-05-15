В память о выпускнике

В Туванской школе состоялась церемония открытия парты героя. Она посвящена выпускнику школы Дмитрию Харитонову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В июне 2025 года при боевом штурме сёл Покровского района ДНР Дмитрий Харитонов получил ранения и ожог, но продолжил сражаться.



До самого конца он остался верным своему долгу перед страной и близкими. За проявленный героизм награжден орденом Жукова, медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».



На мероприятии присутствовали заместитель председателя Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, военный комиссар Олег Петров, депутаты окружного Собрания, сотрудники местной администрации, родители, родные и друзья Дмитрия Харитонова, учителя и ученики, для которых он останется примером патриотизма.



По информации Туванской школы.