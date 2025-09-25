Шумерлинка лишилась денег, пытаясь вывести выигрыш

16 сентября в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» с заявлением обратилась 27-летняя горожанка. По ее словам, в мессенджере она общалась

c незнакомцем, который предложил заработать в онлайн-казино. С каждого выигрыша она должна была переводить ему пятую часть прибыли.

Ставки в казино составляли 20-100 рублей. Овладев навыками азартной игры, девушка стала выигрывать крупные суммы. Чтобы вывести их с виртуального кошелька, она должна была оплатить «налоговые издержки», «оформление документов» и т.д. , перечислив денежные средства на указанные злоумышленником номера. В общей сложности женщина лишилась почти 106 тысяч рублей, часть из которых — это заемные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



МВД по Чувашии.