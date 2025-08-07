Выявлено 9 поддельных денежных знаков

В апреле-июне 2025 года в банковском секторе Чувашии обнаружено 9 российских денежных знаков с признаками подделки. Среди них традиционно преобладали фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей — 7 штук, еще 2 поддельные банкноты были номиналом 1000 рублей.



Сейчас в обращении все чаще встречается модернизированная банкнота номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года. Она посвящена Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне в центре изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. При этом выпущенные ранее привычные банкноты остаются законным средством платежа. Они будут выходить из оборота постепенно, по мере физического износа. Обмен старых банкнот на модернизированные не требуется.



Защитный комплекс модернизированных банкнот усовершенствованный и более сложный для подделки. Полная информация обо всех защитных признаках российских банкнот доступна на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение», а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России».



Национальный банк Чувашии.