Уважаемые воины-десантники, ветераны Воздушно-десантных войск!

Дорогие жители Шумерлинского муниципального округа!

От всего сердца поздравляю вас с 95-летием образования Воздушно-десантных войск!



За плечами ВДВ – славная боевая история, наполненная мужеством, героизмом и преданностью воинскому долгу. Ваше высокое мастерство, отвага и готовность в любую минуту встать на защиту Отечества всегда вызывали и вызывают глубокое уважение. Десантники – это настоящая элита Вооруженных Сил, символ несгибаемой воли и несравненной отваги.



Сегодня, в день 95-летия Воздушно-десантных войск, мы отдаем дань уважения всем, кто служил и служит в этих прославленных войсках. Вы – пример для многих поколений, образец стойкости, дисциплины и беззаветной любви к Родине. Отдельные слова благодарности хочется выразить ветеранам Воздушно-десантных войск. Ваш бесценный опыт, закалка и патриотизм – это фундамент, на котором держатся сила и боевой дух ВДВ.



Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе и благополучия! Пусть небо над вами всегда будет мирным, а служба обеспечивает защиту и покой нашей великой страны.



Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.