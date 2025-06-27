В селе Нижняя Кумашка 7 июня состоялись спортивные игры по мини-футболу в честь 80-летия Победы. В них участвовали дворовые команды Верхней Кумашки, Нижней Кумашки, поселков Волга и Саланчик. Рядом с футбольным полем был установлен стенд с фотографиями пятерых полковников — участников войны и Героя Советского Союза Ивана Полякова.

Это уже третье ежегодное спортивное состязание на бывшем школьном участке, где силами и на средства предпринимателя Николая Адёра оборудовано футбольное поле с травяным покрытием. Инициатор таким образом привлекает внимание окружной администрации к необходимости строительства в селе спортивного комплекса. Три года назад была построена хоккейная коробка, разработана смета на капремонт спортивного зала в пустующем учебном корпусе, но власти не смогли вписаться в планы строительства из-за некачественного проекта.

Перед началом спортивных игр на коротком митинге Николай Адёр вручил юбилейные медали «80 лет Великой Победе» по поручению рескома КПРФ бывшему директору школы, председателю женсовета Н.М. Архиповой, полковнику запаса И.Ф. Уфилину и бессменному работнику в обустройстве футбольного поля, опытному механизатору села С.И. Яргункину.

Игры прошли с настоящим спортивным азартом игроков и болельщиков разных возрастов. Четкость в матчах строго соблюдалась судейством Юрия Жугина из деревни Егоркино.

Кульминацией стала борьба финалистов из Волги и Саланчика, сыгравшими матч вничью. Чемпиона пришлось определить по результатам пенальти. Вратарь Дмитрий Чумаков из Волги показывал чудеса ловкости, хватая бронебойные мячи саланчикских. Команда из Саланчика в этом году участвовала впервые и сразу же выиграла «серебро». А вот Нижняя Кумашка, скажем прямо, традиционно проигрывает. Может, они этим показывают свое гостеприимство?

Футбол принято считать мужским спортом, однако тут на равных показывали своё спортивное мастерство и выносливость девушки в разных командах — Нелли Антропова, Сима Саверкина и Маруся Иванова. По окончании игр три боевые футболистки были награждены вторыми медалями за мужество и ловкость.

В упорной борьбе чемпионом кумашкинских игр третий раз подряд стала команда из поселка Волга (капитан — Михаил Сапожников), серебряным призером стала команда из поселка Саланчик (капитан — Игнат Мазиков), а третье место заняла команда из деревни Верхняя Кумашка (капитан — Федор Антропов).

Каждому призёру были вручены медали, календари, а также грамоты, переданные председателем рескома КПРФ Александром Андреевым.

Kumashka.ru.

