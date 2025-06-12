Уважаемые жители Шумерлинского округа! Сердечно поздравляю вас

с государственным праздником — Днём России!



Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей не только нашей малой родины – Чувашии, но и всей великой державы — России. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее. В нашем государстве в мире и согласии проживают люди разных народов и национальностей, религиозных убеждений. Нас объединяют гордость за многовековую историю, уникальные природные и духовные богатства, за ее достижения, открытия, успехи, триумфы, подвиги и победы.



Наша сила — в единстве и сплоченности. Мы искренне любим свою страну, верны обычаям добрососедства, дружбы, толерантности и желаем, чтобы наше государство оставалось сильным, свободным и процветающим.



Пусть же впереди Россию ждет только светлое будущее и процветание!

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!



Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.