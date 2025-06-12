Уважаемые жители Чувашии! Поздравляю вас с Днём России!



Этот праздник напоминает нам о нашей великой истории, о силе духа и единстве народов,

которые веками создавали и защищали нашу общую Родину. Мы гордимся тем, что Чувашия -

неотъемлемая часть большой и дружной российской семьи — вносит свой вклад в развитие и процветание страны.



Российская государственность пережила немало сложных, трагических периодов. Но наш народ всегда стойко преодолевал все трудности. Потому что мы были вместе, стояли плечом к плечу перед невзгодами и врагами, преумножали величие Отечества.

Сегодня мы строим будущее, опираясь на опыт предков, укрепляя традиции, культуру и взаимное уважение между народами.



Только вместе мы можем сделать Россию еще сильнее, а Чувашию – комфортнее и благополучнее.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и новых свершений. Пусть наша Родина всегда будет единой, мирной, процветающей. Пусть каждый из нас чувствует гордость за наше общее прошлое и уверенность в завтрашнем дне!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.