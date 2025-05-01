Уважаемые жители Шумерлинского округа!
Примите самые тёплые поздравления с 1 Мая — Днём Весны и Труда!
Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Этот праздник объединяет профессии и поколения, дарит душевный подъем и энергию. А такие понятия, как мир и труд, являются вечными символами созидания, залогом развития любого общества, укрепления экономики, повышения благосостояния народа.
Пусть работа всегда приносит радость и удовлетворение! Пусть весеннее настроение и возрождение природы придадут энергии и сил для исполнения всех планов, вдохновят на новые свершения!
Желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых побед, добрых перемен, мира, согласия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия!
Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.