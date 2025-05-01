Уважаемые жители Чувашии!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда – 1 Мая!



Этот день объединяет всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие родной республики. Благодаря вашему профессионализму и ответственности регион уверенно преодолевает вызовы и достигает новых высот. Последние 5 лет экономика Чувашии стабильно растёт: открываются новые предприятия, увеличиваются инвестиции, совершенствуется инфраструктура. Жизнь на нашей малой родине становится благополучнее и комфортнее.



Пусть весеннее настроение вдохновляет нас всех на дальнейшие успехи, а каждый день приносит радость, стабильность и уверенность в будущем. Желаю здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.