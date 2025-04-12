Дорогие соотечественники! 12 апреля вся наша страна отмечает День авиации и космонавтики!

Для нашей республики это особенный праздник. Чувашская земля подарила миру трех космонавтов: Андрияна Николаева, Николая Бударина и Мусу Манарова. Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие космонавтики. Каждый установил свои рекорды.



Андриян Николаев участвовал в первом парном полете космических кораблей. Он также стал первым, кто отстегнулся от кресла и ощутил на себе влияние невесомости в кабине корабля.

Андриян Николаев и Муса Манаров выполнили пилотируемые полёты, которые на момент их совершения были рекордными по продолжительности. А Николай Бударин стал одним из немногих рекордсменов по длительности пребывания в открытом космосе.



В День космонавтики мы благодарим наших земляков и всех причастных к становлению и развитию отечественной космонавтики и авиации. В этом году начинается масштабное преображение мемориального комплекса на родине космонавта № 3 СССР в Шоршелах. Государственная корпорация «Роскосмос» пополнит обновленный музей новыми экспонатами. К концу 2027 года там появятся современный планетарий и астрономическая обсерватория. Мемориальный комплекс станет межрегиональным музейно-образовательным центром.

Сегодня успех нашей страны в освоении просторов Вселенной во многом зависит от подрастающего поколения. Более тысячи школьников Чувашии являются активными участниками движения юных космонавтов, постигают азы аэрокосмической науки, занимаются научно-исследовательской работой. Самые любопытные и пытливые юные исследователи, уверен, в будущем откроют двери к величайшим научным достижениям.



Поздравляю всех с Днем космонавтики! Искренне желаю здоровья, добра, благополучия и успехов на пути к новым знаниям и открытиям во благо нашей великой Родины!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.