Уважаемые работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!



Комфортная жизнь в любом населенном пункте невозможна без четкой и надежной работы служб ЖКХ. Ваш профессионализм и ответственный подход к делу – это основа для хорошего настроения жителей, залог социальной стабильности и спокойствия. Вы обеспечиваете порядок и уют в наших домах, бесперебойную работу всех коммунальных сетей, предоставляете нужные бытовые услуги.

Благодаря вашей компетентности, ответственности и самоотверженности в наших домах всегда есть свет, тепло и вода. Вы быстро реагируете на любые проблемы, устраняете поломки и обеспечиваете надежное функционирование всех важных систем.



Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд, преданность своему делу и заботу о людях. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, новых профессиональных достижений, мира и согласия в ваших семьях! Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству!

Глава Шумерлинского муниципального округа



Э. Васильев.