Уважаемые военнослужащие и ветераны боевых действий, соотечественники!

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

В Чувашской Республике он проходит под знаком Года Победы и патриотизма. Подвиг защитников Родины мы помним и свято чтим. И сделаем всё возможное, чтобы героические события тех дней

навсегда остались в нашей памяти.

Сегодня вопрос защиты Отечества — не просто слова. Наши отцы, братья, сыновья, матери и сёстры с оружием в руках продолжают ратное дело наших предков.



День защитника Отечества символизирует доблесть, мужество, честь и отвагу. Огромное спасибо всем: ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн, участникам специальной военной операции.



Мы благодарим вас за возможность смело смотреть в будущее. С особым чувством мы вспоминаем земляков, отдавших свои жизни за Родину, чей подвиг беззаветного служения является примером для молодого поколения.



Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, отваги и стойкости духа!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.