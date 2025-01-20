Слово о коллеге

В профессиональной судьбе каждого из нас встречаются разные люди. Кто-то, в силу обстоятельств, становится коллегой ненадолго, с близкими по духу мы сближаемся, даже дружим, единицам и вовсе суждено сыграть в нашем становлении роль учителя и наставника… По истечении времени, наверняка, одни будут вспоминаться своими мудрыми советами, другие – искрометным юмором и оптимизмом, третьи чем-то еще.

Самодостаточен тот коллектив, в котором трудятся специалисты особого склада – ответственные и компетентные профессионалы, которым безоговорочно можно доверять и поручать практически любое дело. И они не подведут. Именно таких работников, ценимых и руководством, и собратьями по цеху, и называют незаменимыми. Отрадно, что редакции газеты «Вперёд» в этом смысле очень повезло.



Почти четверть века в нашем коллективе работает по-настоящему универсальный работник Алексей Мурашкин. В силу своего характера и способностей наш единственный коллега-мужчина выполняет сразу несколько возложенных на него функций и производственных задач.



Родился и вырос Алексей в Шумерле, в семье рабочих. По окончании средней школы № 2 поступил в Марийский государственный технический университет на факультет машиностроения, по окончании которого получил специальность технолога. В 1998-99 годах служил на Черноморском флоте, в Севастополе. Вернувшись со службы, устроился в цех № 10 комбината автофургонов слесарем-инструментальщиком, через несколько месяцев перспективного сотрудника назначили мастером участка, чуть позднее перевели в 12-й цех на должность инженера-технолога. Но нашего героя ждала совсем другая профессиональная стезя…



В мае 2002 года А.В. Мурашкин был приглашен в Шумерлинский издательский дом на должность инженера. И сразу проявил себя как инициативный, на перспективу мыслящий специалист. В то время предприятие начинало претерпевать активную модернизацию производства: в прошлое уходили устаревшие технологии печати, для увеличения объема и перечня выпускаемой продукции создавались современные условия труда. Алексей быстро вник в новое для себя дело и уверенно приступил к обязанностям. На плечи молодого специалиста легла ответственность за всё техническое хозяйство предприятия. В зоне обслуживания инженера: цех печатных и бумагорезательных станков, цифровых дубликаторов, ответственность за охрану труда, электро-, водо- и теплоснабжение. Долгие годы Алексей отвечал за работу газового оборудования, подготавливая и обслуживая котельную в отопительный период. В компетенцию А.В. Мурашкина входило и изготовление полиграфической продукции – книг, брошюр, календарей, бланков, квитанций и прочего — начиная от дизайна обложки до конечного результата.



Большой вклад в становление А. Мурашкина как высококлассного специалиста внесла тогдашний директор предприятия Валентина Михайловна Хохлова, ценившая и во всем поддерживавшая ответственного работника. По ходатайству предприятия в 2005 году Алексей был поощрен специальной стипендией Президента Чувашии для представителей молодежи.



После реорганизации издательского дома и создания автономного учреждения «Редакция Шумерлинской газеты «Вперёд» А.В. Мурашкин работал в должности оператора электронного набора и верстки, с 2018 года трудится редактором по выпуску. Имея техническое образование и немалый опыт, он продолжает обеспечивать все технологические процессы жизнедеятельности учреждения, ремонт и обслуживание станков, изготовление полиграфической продукции, подготовку технической документации по бесперебойному функционированию электро- и газового хозяйства, исполняет дополнительно возложенные обязанности водителя служебного транспорта. О таких, как Алексей, говорят: «На все руки мастер!» А если к золотым рукам мастера прилагается еще и доброе сердце, то успех обеспечен.



За долгие годы работы наш коллега стал по-настоящему одним из самых незаменимых работников. И сотрудники редакции, и наши партнеры твердо знают, что Алексей – человек дела и слова, на него всегда и во всем можно положиться, ему во всем можно доверять. Он позитивен, принципиален, надёжен, со всей душой относится к делу и к окружающим людям.



За инициативный и добросовестный труд А.В. Мурашкину неоднократно объявлялись благодарности. Он награжден почетными грамотами предприятия и Минцифры Чувашии.

На днях Алексей Мурашкин отметил свой полувековой юбилей. В этой дате и жизненный опыт, и профессиональные достижения, и любовь близких, и поддержка друзей, и уважение коллег, и целая копилка красивых поступков и добрых дел. Коллектив редакции газеты «Вперёд» от всей души поздравляет коллегу с юбилеем! Пусть всё сделанное вдохновляет, радует и придаёт уверенности в завтрашнем дне. Здоровья, исполнения желаний, удачи! Впереди ещё столько всего интересного!

Ольга Дмитриева.