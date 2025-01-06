Кубок вновь у комбината

Одним из ярких спортивных событий начала января стал открытый чемпионат по волейболу среди

любительских команд на кубок главы Шумерлинского муниципального округа.

За главный трофей рождественского турнира в универсальном зале «Олимпа» боролись 6 команд: АО «ШЗСА», АО «КАФ», ВК «Дрим-Тим», ВК «Слава», «СОШ № 3» и ВК «Феникс». После эмоциональной и напряжённой борьбы победу по праву одержала команда АО «КАФ», обыграв в финальном матче команду ВК «Слава». На 3 месте — ВК «Дрим-Тим».



Лучшим игроком турнира признан Павел Балялёв (АО «КАФ»), самым возрастным – Владимир Осипов (ВК «Слава»), самым юным – Артем Крыльцов (ВК «Феникс»).



На закрытии турнира глава округа Эдуард Васильев торжественно вручил команде-победительнице заслуженный кубок. Праздник волейбола в очередной раз успешно состоялся!

Наш корр.