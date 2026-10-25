Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! Дорогие автомобилисты!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём автомобилиста!



Жизнь современного общества, экономику и повседневный быт граждан невозможно представить без автомобильного транспорта. От вашей слаженной и надежной работы зависят бесперебойное сообщение между населенными пунктами, стабильное функционирование предприятий и организаций, своевременная доставка грузов и, самое главное, безопасность пассажиров.



Профессия водителя — это не просто работа, это призвание, требующее высокого мастерства, предельной концентрации внимания, выносливости и ответственности. Вы находитесь за рулем в любую погоду, днем и ночью, преодолевая большие расстояния и справляясь со всеми трудностями в пути.



В этот праздничный день особые слова благодарности хочется выразить ветеранам автотранспортной отрасли. Спасибо вам за ваш многолетний добросовестный труд, преданность делу и за тот опыт, который вы передаете молодому поколению специалистов.



От всей души желаю всем автомобилистам — и профессионалам, и любителям — крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия! Пусть дороги будут безопасными и ровными, техника не подводит, а дома всегда ждут родные и близкие. Удачи на дорогах и зеленого света!



Врио главы Шумерлинского муниципального округа Даниил Тихонов.