Участники СВО поддерживают детские дома

Волшебные предновогодние дни в самом разгаре! По-настоящему особенным стала минувшая среда для воспитанников Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Через чебоксарских волонтеров бойцы чувашского полка № 1251 передали ребятам большой телевизор и сладкие подарки для всех 29 воспитанников центра.

Индивидуальный подарок от Деда Мороза — набор игрушечных машинок — получил девятилетний Саша. В предыдущий приезд мальчик озвучил свою мечту о фуре. И вот воины эту мечту осуществили.

«Примерно полгода назад наши бойцы изъявили желание помогать детским домам республики, — рассказала нашей газете волонтер Ольга. — С тех пор машины с гостинцами сюда приезжают регулярно. Ребята скидываются деньгами, переводят нам, а мы выясняем в детских домах, в чем у них есть потребность, и закупаем все необходимое».



В свою очередь, директор центра Татьяна Цапина передала бойцам связанные сотрудниками учреждения теплые носки, а от детей — открытки с новогодними пожеланиями. «Пусть бойцов согревает частичка нашего тепла», — сказала она.

Далее машина с подарками отправилась в Порецкий детский дом.

Ольга Дмитриева.