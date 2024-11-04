Дорогие шумерлинцы, друзья и гости города! Поздравляю вас с Днём народного единства!
День народного единства – это один из главных праздников нашей страны, символизирующий многовековые традиции патриотизма и единения нашего многонационального народа. Смысл, заложенный в него, ковался подвигами наших предков не один век.
В самые трудные моменты в истории нашего государства сплоченность и неравнодушие помогали противостоять внешним угрозам, защищать свободу и независимость России.
Только в единении, направленном на достижение общих успехов, заложена уверенность в завтрашнем дне и благополучии всех жителей не только нашей республики, но и страны.
В этот день хочется пожелать уважения друг к другу, понимания и милосердия. Основа развития и процветания России – сохранение вечных ценностей, стремление к миру и созиданию.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, активной жизненной позиции и плодотворной деятельности на благо страны! С праздником!
Глава города Шумерли Э. Васильев.