Дорогие шумерлинцы, друзья и гости города! Поздравляю вас с Днём народного единства!



День народного единства – это один из главных праздников нашей страны, символизирующий многовековые традиции патриотизма и единения нашего многонационального народа. Смысл, заложенный в него, ковался подвигами наших предков не один век.



В самые трудные моменты в истории нашего государства сплоченность и неравнодушие помогали противостоять внешним угрозам, защищать свободу и независимость России.



Только в единении, направленном на достижение общих успехов, заложена уверенность в завтрашнем дне и благополучии всех жителей не только нашей республики, но и страны.



В этот день хочется пожелать уважения друг к другу, понимания и милосердия. Основа развития и процветания России – сохранение вечных ценностей, стремление к миру и созиданию.



От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, активной жизненной позиции и плодотворной деятельности на благо страны! С праздником!



Глава города Шумерли Э. Васильев.