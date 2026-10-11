Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны агропромышленного комплекса Шумерлинского округа!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!



Сельский труд во все времена был и остается одним из самых важных, почетных и нелегких. Быть земледельцем, животноводом, переработчиком — это не просто профессия, это настоящее призвание, требующее высокой самоотдачи, глубокой мудрости, терпения и бесконечной любви к родной земле.



Благодаря вашему трудолюбию, верности традициям и мастерству агропромышленный комплекс Шумерлинского округа продолжает развиваться. Вы не только обеспечиваете продовольственную безопасность нашей малой родины и всей республики, но и наполняете наши дома качественными и вкусными отечественными продуктами.



Особые слова глубокой благодарности — ветеранам отрасли. Вы заложили прочную основу для сегодняшних успехов и передали молодому поколению любовь к земле и уважение к тяжелому крестьянскому труду.



Спасибо всем вам за нелегкий рабочий день от зари до зари, за преданность делу и за созидательный вклад в развитие нашего округа!



От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия! Пусть погода всегда благоприятствует вашим начинаниям, техника не подводит, а земля щедро вознаграждает за труд богатыми урожаями и высокими показателями!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.