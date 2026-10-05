Уважаемые педагоги, работники сферы образования и ветераны педагогического труда Шумерлинского округа!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!



Профессия учителя во все времена пользовалась особым уважением и почётом. Это не просто работа, а высокое призвание, благородная миссия и настоящий подвиг служения будущему. В руках педагога находится самое ценное — умы и сердца подрастающего поколения.



Каждый день вы щедро делитесь с учениками знаниями, учите их мыслить, искать ответы на сложные вопросы, верить в свои силы и не бояться трудностей. Вы воспитываете в юных жителях округа честность, порядочность, патриотизм и любовь к родному краю. Победы шумерлинских школьников на олимпиадах, конкурсах и спортивных аренах — это, прежде всего, результат вашего кропотливого, ежедневного труда и безграничного терпения.



Особые слова признательности и глубокого уважения в этот день — ветеранам педагогического труда. Вы заложили прочный фундамент системы образования нашего округа, воспитали не одно поколение достойных граждан и передали свои бесценные традиции молодым коллегам.



Низкий вам поклон за мудрость, душевную щедрость и преданность своему делу!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, благодарных и пытливых учеников, поддержки родителей и новых профессиональных успехов! Пусть каждый урок приносит радость открытий, а в ваших семьях всегда царят уют, мир и благополучие!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.