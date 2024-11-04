Уважаемые земляки и соотечественники!



Сегодня наша страна отмечает День народного единства – праздник с историческими корнями и глубоким смыслом. В эти дни 412 лет назад народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Сила народа вернула России единство и сохранила ее независимость.



Мы верны своим традициям, и сегодня наши земляки с оружием в руках мужественно защищают рубежи Родины.



Волонтеры и все неравнодушные люди закупают необходимое снаряжение, собирают гуманитарные посылки, плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, пишут письма поддержки и доставляют в зону боевых действий. Все это делается, чтобы наши ребята били врага, как это делали наши деды и прадеды. Победа будет за нами.



Дорогие соотечественники, благодарю вас за активную гражданскую позицию, ответственность и любовь к Родине. Каждый из вас вносит свой вклад в общее дело укрепления суверенитета страны и процветания родного края.

В нашей многонациональной республике в дружбе живут более 100 разных народов. Залог мира и согласия между ними — взаимное уважение. Все они имеют равные возможности получить достойное образование и профессию, пользоваться социальными благами, участвовать в программах и проектах, реализуемых в Чувашии.



Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю здоровья, благополучия, согласия и успехов на благо нашей Родины – великой России!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.