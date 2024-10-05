Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда! Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!



День учителя – замечательный повод поблагодарить людей, которые выбрали для себя непростую, но благородную профессию педагога. Вы отдали себя важному делу – воспитанию детей.



Именно учителя открывают дорогу своим ученикам и их достижениям, заботятся об их развитии. Работа учителя не ограничивается преподаванием дисциплин. По большому счету, от личного примера учителя, его квалификации, широкого кругозора, умения найти подход к каждому зависит будущее детей, а значит – будущее страны. В школах города Шумерли трудятся самые прекрасные и талантливые учителя, в своей работе умело сочетающие верность традициям российского образования и стремление идти в ногу со временем, внедряющие в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход. Благодаря вашим стараниям, уважаемые педагоги и наставники, из школьных стен в жизнь выходит много образованных, креативно мыслящих, социально активных молодых людей, так необходимых стране для успешного развития.



Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам педагогического труда, которые своим неустанным трудом внесли неоценимый вклад в развитие системы образования в нашем городе. Вы являетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм и мудрость поистине бесценны!



Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевной гармонии, уверенного движения вперед к поставленным целям и профессиональных успехов!



Глава города Шумерли Э. Васильев.