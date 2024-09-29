Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса!



Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!

Мы гордимся достижениями российских машиностроителей – настоящих профессионалов своего дела, которые на протяжении многих лет достигают вершин мастерства и отдают свои силы и энергию избранной профессии. Ваши настойчивость и упорство в сфере развития промышленности страны вызывают глубокое уважение и искреннюю благодарность.



Сегодня, в условиях активного внедрения новейших технологий, ваш самоотверженный труд служит надежным фундаментом для дальнейшего наращивания темпов производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и качественной продукции.



Мы особенно гордимся тем, что город Шумерля является одним из передовых машиностроительных центров Чувашской Республики. Работа таких градообразующих предприятий, как АО «Комбинат автомобильных фургонов» и АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», вносит заметный вклад в развитие промышленности региона и создает новые рабочие места.



Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, ярких достижений в работе и благополучия! Вы опора и гордость нашей экономики, и мы уверены, что впереди вас ждет еще больше свершений и успехов!



Глава города Шумерли Э. Васильев.