Дорогие шумерлинцы, друзья и гости города!

Сердечно поздравляю вас со 108-летием нашего любимого города!



За вековую историю Шумерля из рабочего поселка выросла до города республиканского значения. Именно вы, шумерлинцы, продолжая славные традиции наших предков, работаете на благо развития нашего города и всей республики. Благодаря вашим усилиям благоустраиваются общественные пространства, модернизируются социальные объекты и реализуются национальные и региональные проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан.



С каждым годом Шумерля становится всё более привлекательной и комфортной для жизни. Мы гордимся тем, что наш город является одним из передовых машиностроительных центров Чувашии. Работа наших градообразующих предприятий вносит значительный вклад в развитие промышленности региона и создает новые рабочие места.



Слова благодарности выражаю труженикам тыла, детям войны, ветеранам труда, участникам специальной военной операции за особый вклад в укрепление обороноспособности страны!

В этот день хочу призвать вас: гордитесь прошлым, созидайте настоящее и думайте о будущем! Крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, успехов и новых достижений во благо родного города Шумерли! С праздником!



Глава города Шумерли Э. Васильев.